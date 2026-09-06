Детскую площадку на улице Дружбы отремонтировали в Химках

Игровую зону у дома № 8А обновили в округе. Специалисты отремонтировали качели, покрасили лавочки, проверили игровые комплексы и убрали территорию.

Работы провели в рамках системного обновления детских игровых зон, которое ведется в муниципалитете. Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Объединенное городское хозяйство» регулярно проверяют состояние площадок, устраняют неисправности и обновляют элементы благоустройства, чтобы они были безопасными и удобными для детей.

Лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев отметил, что обновление детских площадок делает Химки комфортнее для семей, работы идут системно и с учетом мнения жителей.

Помимо текущих ремонтов, в округе реализуется масштабная программа полного обновления игровых пространств: в план на 2026 год включили 13 площадок, на 12 из них работы уже завершены.

Так, на улице Ленинградской появились новые игровые пространства с многоуровневыми городками, различными качелями и безопасным покрытием. Также в рамках благоустройства обновили лавочки, урны и уличное освещение.