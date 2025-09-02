Детскую площадку на Школьной улице благоустроили в Орехово-Зуеве

На Школьной улице завершились работы по капитальному ремонту детской площадки. На месте старой зоны для детских игр появился современный игровой комплекс.

Теперь здесь расположены качели и другие элементы. Особое внимание уделено безопасности: основанием для площадки стало мягкое прорезиненное покрытие, которое минимизирует риск травм во время активных игр. Преображение коснулось и прилегающей территории. Рабочие установили новый бордюрный камень, а в ближайшее время планируется асфальтирование тротуаров и подходов к подъездам.

«В последнее время место для игр детей имело уже неприглядный вид, и его преображение радует и детей, и взрослых», — сообщил местный житель Николай Облезнев.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в округе планируется обновить в общей сложности 23 детских площадки в различных населенных пунктах. Завершение всех работ намечено на 30 сентября.