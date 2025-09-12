Детскую площадку на проспекте Мира во Фрязине откроют в сентябре

В округе продолжается обновление детской инфраструктуры. До конца сентября планируется открытие новой детской площадки в зеленой зоне, расположенной во дворе дома № 20 по проспекту Мира.

Сейчас здесь ведутся финальные работы: специалисты заканчивают монтаж игровых элементов, среди которых — горка, качели, скалодром и другие конструкции. После завершения установки оборудования будет уложено безопасное резиновое покрытие, минимизирующее риск травм во время игр.

Двор дома № 20 — один из самых просторных в городе, и является излюбленным местом отдыха для многих фрязинцев. Помимо будущей современной детской площадки, на его территории располагается хоккейная коробка. Кроме того, в рамках программы по модернизации детских площадок, аналогичные работы ведутся и во дворе дома № 8 по проспекту Мира. Завершение всех запланированных работ по обновлению этих двух игровых зон намечено на конец сентября.