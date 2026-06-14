Детскую площадку на Московской улице благоустроили в Чехове

Ремонт игрового комплекса провели в рамках Народной программы «Единой России» по просьбам местных жителей. Содействие в обновлении площадки оказал депутат Государственной думы Александр Коган.

В апреле рабочие установили качели, горки и карусель, а также подготовили основание площадки. В ближайшее время здесь сделают покрытие, чтобы дети могли играть в чистоте и комфорте. Для безопасности установят ограждения и спилят сухие деревья.

Александр Коган отметил, что к работе привлекли правительство Московской области, администрацию города и муниципальное учреждение. Главное — быстро реагировать на обращения и устранять проблемы.

Местные жители уже оценили проделанную работу: они поблагодарили за новую площадку, отметив, что раньше она была в плохом состоянии, а теперь все новое.

На встрече также обсудили создание ливневок на отремонтированной парковке, содержание многоквартирных домов и ремонт стационарных телефонов. Эти вопросы взяла под контроль администрация округа.