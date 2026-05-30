Детскую площадку на Молодежной улице обновят в Солнечногорске

Во время встречи жители подняли вопросы, связанные с благоустройством дворов и развитием комфортной городской среды. Одной из ключевых тем стало обновление детских игровых площадок на территории округа.

Константин Михальков сообщил, что площадку площадью 450 квадратных метров возле дома № 5 на улице Молодежной, установленную ранее по губернаторской программе, модернизируют в 2026 году. Сейчас на объекте уже провели подготовительные работы, в ближайшее время ожидается поставка оборудования. Завершить монтаж планируют в июне.

«Остальные площадки тоже приведем к нормативному состоянию, проведем ремонт. Поручил также МБУ „ДЕЗ г. о. Солнечногорск“ проработать вопрос по приведению дворовой лестницы в надлежащий вид. Будем искать варианты для новой воркаут площадки, среди которых инициативное бюджетирование, помощь бизнеса или наших однопартийцев», — отметил Константин Михальков.

Всего в 2026 году на территории муниципалитета полностью обновят пять детских игровых площадок.

Также в ходе приема жителям рассказали о порядке предоставления жилья по договорам коммерческого найма. Такая мера поддержки действует для отдельных категорий муниципальных и государственных служащих, а также сотрудников учреждений, работающих на территории округа и не имеющих собственного жилья в муниципалитете.