Детскую площадку установили в Лобне после обращения местных жителей

Детское игровое пространство открыли на Лобненском бульваре, 7. Еще на встрече жителей в феврале глава муниципалитета Анна Кротова пообещала, что комплекс возведут во дворе дома.
Жители давно ждали появления игровой зоны, и вот комплекс торжественно открыли. Здесь установили несколько видов качелей для малышей и детей постарше, а также игровые элементы.
«Мы устроили настоящий праздник с музыкой, аниматорами и традиционной красной ленточкой. Также подготовили для юных посетителей сладкие подарки», — поделилась в своем телеграм-канале Анна Кротова.
Отметим, благополучие детей в Лобне — одна из приоритетных задач муниципалитета. Для них организуют бесплатные творческие и спортивные занятия, проводят образовательные, культурные и развлекательные мероприятия, строят новые школы и детские сады, обновляют инфраструктуру скверов, парков и площадок.