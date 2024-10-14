Детскую площадку установили в Лобне после обращения местных жителей

Детское игровое пространство открыли на Лобненском бульваре, 7. Еще на встрече жителей в феврале глава муниципалитета Анна Кротова пообещала, что комплекс возведут во дворе дома.

Жители давно ждали появления игровой зоны, и вот комплекс торжественно открыли. Здесь установили несколько видов качелей для малышей и детей постарше, а также игровые элементы.

«Мы устроили настоящий праздник с музыкой, аниматорами и традиционной красной ленточкой. Также подготовили для юных посетителей сладкие подарки», — поделилась в своем телеграм-канале Анна Кротова.