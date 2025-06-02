Детскую площадку модернизируют под Зарайском

Пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск

В селе Гололобово состоялась встреча местных жителей с представителями органов местного самоуправления в рамках «выездной администрации». В ходе открытого диалога участники обсудили самые актуальные и волнующие вопросы, касающиеся жизни населенного пункта, уделив особое внимание жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству территории и состоянию дорожной инфраструктуры.

Глава округа Виктор Петрущенко отметил, что ключевыми темами обсуждения стали две основные задачи, одна из которых связана с улучшением инфраструктуры и комфортной среды для жителей. В числе приоритетных мероприятий — модернизация детской игровой площадки, расположенной у домов № 10 и 13 в Гололобове.

В рамках модернизации планируется укладка покрытия из резиновой крошки. Кроме того, на площадке будет установлено новое освещение. Важным элементом станет установка камер видеонаблюдения. Главным же обновлением станут новые игровые комплексы.

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