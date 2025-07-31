Детскую площадку модернизировали в микрорайоне Львовский в Подольске

Старые элементы давно нуждались в замене. Благодаря обращениям жителей включили комплекс для игр в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды».

Недавно первые маленькие посетители опробовали новые горки, качели, гимнастический комплекс. Ребята с восторгом участвовали в мастер-классе по твистингу, веселых конкурсах и викторинах на празднике в честь открытия площадки. Качество новой детских площадок и ее удобство для детей и родителей оценила принявшая участие в открытии и разрезании красной ленточки депутат горсовета Яна Гайша.

«Еще одно пространство для юных подольчан стало ярче, интереснее, безопаснее. Впереди предстоят работы еще по девяти адресам», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.