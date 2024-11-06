Детскую площадку модернизировали на улице Панфилова в Нахабине

Фото: Телеканал «360»

Целый игровой комплекс для малышей и школьников появился в поселке Нахабино между домами по улице Институтской и Панфилова. Новая, яркая, функциональная площадка так и манит детей на улицу.

Здесь для приятного досуга есть качели разных видов, туннель-горка и множество других спортивно-развлекательных тренажеров. Оборудовали площадку в соответствии со всеми требованиями безопасности: камеры наблюдения, эргономичные материалы, прорезиненное покрытие. Все сделано так, как хотели местные жители.

«Я наблюдал, как она строилась, все требования безопасности здесь соблюдены, и эта площадка функционально намного больше и лучше, чем предыдущие. Я как инженер увидел и качество работ, строители делали все очень  хорошо», — сказал местный житель Вячеслав Максаков.

Монтаж оборудования занял около двух недель. Во время работ деревья и кустарники не пострадали, чему очень порадовались бабушки, дедушки и родители из Нахабина. Для них на площадке поставили удобные лавочки, чтобы отдыхать, пока ребенок гуляет.

Сделать игротеку под открытым небом в поселке удалось по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В рамках проекта в Подмосковье в порядок приведут более 700 таких детских площадок.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте