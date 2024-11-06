Детскую площадку модернизировали на улице Панфилова в Нахабине

Целый игровой комплекс для малышей и школьников появился в поселке Нахабино между домами по улице Институтской и Панфилова. Новая, яркая, функциональная площадка так и манит детей на улицу.

Здесь для приятного досуга есть качели разных видов, туннель-горка и множество других спортивно-развлекательных тренажеров. Оборудовали площадку в соответствии со всеми требованиями безопасности: камеры наблюдения, эргономичные материалы, прорезиненное покрытие. Все сделано так, как хотели местные жители.

«Я наблюдал, как она строилась, все требования безопасности здесь соблюдены, и эта площадка функционально намного больше и лучше, чем предыдущие. Я как инженер увидел и качество работ, строители делали все очень хорошо», — сказал местный житель Вячеслав Максаков.