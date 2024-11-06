Детскую площадку модернизировали на улице Панфилова в Нахабине
Целый игровой комплекс для малышей и школьников появился в поселке Нахабино между домами по улице Институтской и Панфилова. Новая, яркая, функциональная площадка так и манит детей на улицу.
Здесь для приятного досуга есть качели разных видов, туннель-горка и множество других спортивно-развлекательных тренажеров. Оборудовали площадку в соответствии со всеми требованиями безопасности: камеры наблюдения, эргономичные материалы, прорезиненное покрытие. Все сделано так, как хотели местные жители.
«Я наблюдал, как она строилась, все требования безопасности здесь соблюдены, и эта площадка функционально намного больше и лучше, чем предыдущие. Я как инженер увидел и качество работ, строители делали все очень хорошо», — сказал местный житель Вячеслав Максаков.
Монтаж оборудования занял около двух недель. Во время работ деревья и кустарники не пострадали, чему очень порадовались бабушки, дедушки и родители из Нахабина. Для них на площадке поставили удобные лавочки, чтобы отдыхать, пока ребенок гуляет.
Сделать игротеку под открытым небом в поселке удалось по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В рамках проекта в Подмосковье в порядок приведут более 700 таких детских площадок.
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