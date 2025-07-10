Детскую площадку благоустроят в Оболдине

В деревне Оболдино начались масштабные работы по благоустройству дворовой территории дома № 26, расположенного на улице Радужной. Подрядная организация взялась за преображение территории общей площадью около 200 квадратных метров, где будет реализован комплекс, предназначенный для активного отдыха, развлечений и занятий спортом.

Главным элементом обновления станет многофункциональная детская игровая площадка. Здесь появится площадка с различными видами качелей, игровыми элементами на пружинах, каруселью, канатным комплексом, песочницей, а также благоустроенными местами для отдыха. Для поддержания чистоты и порядка будут установлены контейнеры для сбора мусора.

Особое внимание уделяется созданию специализированной спортивной зоны. Для любителей воркаута будет установлено оборудование, включающее трехуровневый турник-каскад, скамью для тренировки мышц брюшного пресса, гнутые брусья и другие тренажеры открытого типа, позволяющие проводить полноценные тренировки.

В настоящее время рабочие уже приступили к реализации проекта. Произведен демонтаж устаревших элементов предыдущего игрового комплекса, выполнена расчистка территории и начата установка необходимых строительных материалов. Завершение всех работ по благоустройству дворовой территории, включая установку детской игровой и спортивной площадок, запланировано на конец сентября.