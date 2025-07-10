Детскую площадку благоустроили на улице Полевой во Фрязине

Во дворе дома № 15, расположенного на улице Полевой, коммунальные службы провели работы по обновлению детской игровой площадки, обеспечив свежий вид и безопасность для юных жителей. Специалисты муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» провели инспекцию игрового городка, выявили необходимые работы и оперативно приступили к их выполнению.

В результате, все игровые элементы — горка, брусья, домик, качели — были покрашены. Параллельно были обновлены и расположенные рядом лавочки. В период высыхания краски все элементы игровой площадки были отмечены специальными лентами и табличками «Осторожно, окрашено», чтобы обеспечить безопасность юных посетителей.

Представители «Городского хозяйства» подчеркнули, что с наступлением солнечной погоды коммунальные службы активизировали работы по покраске и обновлению детских площадок по всему округу.

«Покрасочные работы проводятся в первую очередь, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для детей, а также сохранить игровые элементы в надлежащем состоянии. В настоящее время ведутся работы по обновлению детских игровых площадок в других дворах Фрязина», — добавили коммунальщики.