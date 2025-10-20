Детскую музыкальную школу в Пущине капитально отремонтируют в 2026 году

Детскую музыкальную школу искусств имени Александра Алябьева капитально отремонтируют в Пущине. Там обновят коммуникации, кровлю, фасад, а также установят современное оборудование и мебель. Ремонт завершат в 2026 году.

Подрядчик уже вышел на объект и приступил к демонтажным работам, рассказали в региональном Минстрое.

В здании обновят кровлю, фасад, входные группы, коммуникации, сантехническое оборудование, а также окна и двери. В помещениях проведут отделку, а территорию благоустроят.

Здание было построено в 1978 году, его площадь превышает 1,6 тысячи квадратных метров.

Работы проведут в рамках госпрограммы по нацпроекту «Семья» за счет бюджетных средств.