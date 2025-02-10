Детскую музыкальную школу в Красногорске отремонтируют к 1 сентября

В школе имени Наседкина на улице Вокзальной в Красногорске, продолжается капитальный ремонт. Заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов провел инспекцию хода ремонтных работ.
На данный момент готовность объекта составляет 25%. Как сообщил Богдан Андриянов, школе, построенной в 1982 году, давно требовался капитальный ремонт.
В нем задействовано 35 человек. Ремонт ведется в плановом режиме. На текущем этапе проводятся работы по оштукатуриванию стен и прокладыванию инженерных систем.
После завершения ремонта обновленное здание школы сможет встретить своих учеников и преподавателей в современных просторных аудиториях, которые будут оборудованы всем необходимым для занятий, включая музыкальные инструменты и мультимедийное оборудование.
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