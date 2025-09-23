Детскую музыкальную школу в Электростали капитально отремонтируют в 2026 году

Капитальный ремонт проведут в детской музыкальной школе на улице Николаева в Электростали. Рабочие компании «Трансдорстрой» уже приступили к демонтажу старых конструкций.

Ремонт пройдет по государственной программе Московской области за счет бюджетных средств.

«На объекте работают 28 человек. Строители ведут демонтажные работы на кровле и внутри здания», — рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.

В рамках проекта в школе площадью почти две тысячи квадратных метров заменят окна и двери, установят новые короба вентиляции, а также построят внутренние перегородки.

Кроме того, специалисты проложат новые инженерные коммуникации, утеплят и покрасят стены, обновят пол, заменят сантехнику и осветительные приборы.

В школе установят новую мебель и технику.

Учебное заведение откроется уже в следующем году.