Детскую музыкальную школу в Электростали капитально отремонтируют в 2026 году
Детскую музыкальную школу на улице Николаева в Электростали капитально отремонтируют в 2026 году. Там обновят коммуникации, фасад и кровлю, а также установят современное оборудование.
Готовность работ уже достигла 25%, рассказали в областном Минстрое.
«На объекте завершены демонтажные работы, ведутся общестроительные работы, ремонт фасада», — сообщили в ведомстве.
Площадь здания превышает 1,7 тысячи квадратных метров. Там заменят окна, двери, сантехнику и светильники, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, обновят инженерные коммуникации, фасад и кровлю. В помещениях появится современная мебель и оборудование.
Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья».