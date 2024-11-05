Детскую музыкальную школу в Дубне отремонтируют к сентябрю 2025 года

Работы по капитальному ремонту детской музыкальной школы стартовали в Дубне. Здание расположено на улице Флерова, дом № 4.

Проект реализуется в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств регионального бюджета. На сегодняшний день подрядчик вышел на площадку и приступил к работам по демонтажу внутренних конструкций.

В здании общей площадью более 1,3 тысячи квадратных метров планируется обновление фасада и входной группы, замена кровли и всех инженерных систем, а также отделка помещений. В классы установят новую мебель и оборудование. Кроме того, отдельное внимание уделят благоустройству прилегающей территории для комфорта обучающихся.

Детская музыкальная школа была основана в 1956 году. Ожидается, что обновленное учреждение откроет свои двери 1 сентября 2025 года.