Детскую музыкальную школу на улице Флерова в Дубне отремонтируют по госпрограмме

В Дубне на улице Флерова продолжается ремонт детской музыкальной школы. Работы проводят в рамках госпрограммы Московской области. Сейчас на объекте завершается монтаж внутренних конструкций.

За ходом ремонта следят представители городских властей и Общественной палаты, а также родители школьников.

«На объекте порядка 25 человек. Работы ведутся на трех этажах здания. Подрядчик приступает к общестроительным работам — устройству инженерных коммуникаций, отделке помещений», — сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.

Перед подрядчиком стоит задача не только привести в порядок здание музыкальной школы, но и сохранить его исторический облик. Памятник Михаилу Глинке, который стоит во дворе, также отреставрируют.