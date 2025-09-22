Детскую музыкальную школу капитально отремонтируют в Коломне к 2026 году

Центральную детскую музыкальную школу имени Алябьева в Коломне капитально отремонтируют к 2026 году. Здание полностью обновят, а внутри установят современное оборудование и мебель.

Как рассказали в региональном Минстрое, капитальный ремонт в здании на улице Малышева уже начался.

«Работы ведут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. На объекте 15 рабочих и одна единица техники. Строители ведут демонтажные работы внутри здания и на кровле», — рассказали в ведомстве.

Здание построили в 1958 году. Его площадь превышает 3,6 тысячи квадратных метров. В школе отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, а также установят новые окна, двери и сантехнику.

В кабинетах разместят современную мебель и учебное оборудование.