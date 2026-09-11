Детскую музыкальную школу капитально отремонтировали в Коломне

В Коломне завершили капитальный ремонт Центральной детской музыкальной школы имени А. А. Алябьева на улице Малышева. Сейчас в здании расставляют мебель и готовятся к открытию.

Здание школы построили в 1958 году. Его площадь составляет более 3,6 тысячи квадратных метров. В ходе ремонта обновили внутренние помещения и фасад, выполнили общестроительные работы, стяжку, штукатурку и монтаж потолков. Также полностью заменили инженерные системы.

Кроме того, в школу поставили необходимое оборудование и подготовили технические помещения. Рабочие также привели в порядок прилегающую территорию.

Ремонт провели в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Работы соответствуют задачам национального проекта «Семья».