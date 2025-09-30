Детскую музыкальную школу капитально отремонтировали в Дубне

В Дубне завершается подготовка к открытию детской музыкальной школы на улице Флерова после капитального ремонта. Сейчас рабочие настраивают инженерные системы, расставляют мебель и музыкальные инструменты, сообщили в Министерстве строительного комплекса региона.

В школе обучают 500 детей. Для их комфорта рабочие обновили и утеплили фасад здания, заменили крышу, окна, двери, коммуникации и сантехнику. Также отремонтировали стены и потолки, установили системы пожаротушения и видеонаблюдения, подключенные к «Безопасному региону».

Ремонт выполнили по госпрограмме за счет областного бюджета.