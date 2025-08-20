Детскую киношколу открыли в Ногинске

Занятия в детской киношколе Fenix Cinema в Ногинске начнутся в сентябре на базе одного из детских клубов. Актер и режиссер Сергей Штепс провел мастер-класс во время церемонии открытия.

Fenix Cinema — это российская кинокомпания и кинопродюсерский центр, который обучает детей в области кино и продакшна. Сегодня по всей России работает более 90 филиалов и даже один за рубежом. Занятия построены в игровой форме, с интерактивными заданиями и творческими проектами.

Организатор и идейный вдохновитель — член Ногинской торгово-промышленной палаты, руководитель детского клуба «Мамино солнышко» и вокальной студии Brilliante Алена Яременко. Детский клуб Алены Юрьевны неоднократно становился победителем Премии за успехи в области предпринимательства «Меркурон».

На презентации проекта ребят ждали вкусные угощения беспроигрышная лотерея, а еще мастер-класс от актера, режиссера и блогера Сергея Штепса. Мастер рассказал о своем опыте работы в кино и поделился с ребятами секретами актерского мастерства.

Теперь в городе появилась еще одна творческая площадка, на которой юные жители смогут развить воображение, креативное мышление, навыки актерского мастерства и многое другое.