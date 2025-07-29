Детскую игровую площадку обновили на улице Дружбы в Чехове

Новый расширенный игровой комплекс для детей появился на месте старой детской площадки недалеко от домов № 2А, № 6/1, № 6/2, № 15 на улице Дружбы. Это большой двор по соседству со школой № 3 и Чеховской больницей, где уже завершены все работы по благоустройству детского пространства, места отдыха и парковки.

Строители демонтировали старые горки, лесенки, качели, а затем заменили их на новые. Кроме того на детском игровом пространстве обновили резиновое покрытие, скамейки и урны, выровняли подходы к игровой зоне и уличному тренажерному комплексу.

Завершат благоустройство обустройством газона на месте земляных работ. Также в рамках проекта установят 47 фонарей и десять опор для них.

Кроме того, продолжается обновление дворов муниципального округа Чехов. Среди них придомовые территории на улице Мира, Чехова и в деревне Манушкино.

Реконструкция зон отдыха, парковок и проездов проходят в округе по программе «Формирование современной комфортной городской среды».