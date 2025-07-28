Детскую игровую площадку «Лазурный берег» открыли в Балашихе

В микрорайоне Железнодорожный в Балашихе состоялось долгожданное открытие детской площадки, установленной в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Эта новая игровая зона, выполненная в морском стиле, получила название «Лазурный берег» и уже успела завоевать симпатии местных жителей.

Объект занимает площадь в 450 квадратных метров и предлагает своим маленьким посетителям множество развлечений. В центре — игровой комплекс «Корабль капитана Блада» с лазалками, горками, лабиринтами и другими элементами. Для самых маленьких установлены специальные качели, а для более старших — тренажер-балансир и карусель. Также обустроены песочницы, что позволяет детям проявлять творчество и фантазию во время игры.

Для взрослых посетителей площадки созданы комфортные условия: установлены спортивные тренажеры и удобные лавочки, где можно отдохнуть и понаблюдать за игрой детей.

На открытии площадки присутствовали депутат окружного совета Рустам Фахрисламов и начальник управления благоустройства администрации Балашихи Юлия Левковская. Они отметили, что создание этой площадки стало возможным благодаря активному участию жителей микрорайона.

«Мы организовывали встречи с жителями, чтобы обсудить, что они хотели бы видеть. В результате все пожелания учтены. Это включает не только детскую площадку и воркаут-зону для взрослых, но и благоустройство прилегающих территорий соседних дворов, а также создание тротуаров и парковочных карманов», — рассказал Рустам Фахрисламов.

Открытие площадки стало настоящим праздником для жителей микрорайона. Гостей ожидали выступления артистов дома культуры «Радуга», творческих коллективов и клоунов, что создало атмосферу веселья и радости. Создателям проекта, управляющим компаниям и подрядчикам были вручены благодарственные письма за их вклад в реализацию этого важного социального проекта.

Детская площадка «Лазурный берег» — это лишь один из шагов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году в Балашихе планируется благоустроить около 30 детских площадок, что свидетельствует о стремлении местной власти создать комфортные условия для жизни и отдыха жителей.