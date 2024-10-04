Детскую игровую площадку благоустроили на улице Пушкина в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском торжественно открыли детскую площадку, которую модернизировали в этом году. Объект возвели по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева .

В Лосино-Петровском прошла модернизация детских площадок, обустроенных с 2014 по 2017 годы в рамках губернаторской программы.

Подрядчик привел в порядок комплекс во дворе домов № 4 и № 6 на улице Пушкина: заменил основание и игровые элементы. Теперь детская площадка оснащена безопасным резиновым покрытием, появились новые игровые элементы, скамейки, урны и информационные стенды.

Модернизация заключается в том, что старые материалы меняют на новые — более экологичные, а также убирают травматичные конструкции.

Вскоре комплекс подключат в системе видеонаблюдения «Безопасный регион».

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