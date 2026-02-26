Детскую хоровую школу отремонтируют в Дубне в этом году

Детскую хоровую школу мальчиков и юношей «Дубна» капитально ремонтируют на улице Векслер в одноименном округе. В здании проводят демонтажные работы.

В хоровой школе площадью свыше двух тысяч квадратных метров также ремонтируют кровлю и обновляют фасад. Позже в помещениях заменят инженерные системы, сантехнику, окна и двери установят современные системы пожарной безопасности и видеонаблюдения.

Благоустройство коснется прилегающей территории.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Семья». Их финансируют из регионального бюджета.

Ремонт завершат уже в этом году.