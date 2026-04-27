Детскую библиотеку открыли после ремонта в Солнечногорске

В микрорайоне Рекинцо городского округа Солнечногорск после капитального ремонта открылась детская библиотека, и на торжественное событие пришли юные читатели округа. В помещении сделали обновление, поставили новую мебель и пополнили книжный фонд.

Ремонт длился около четырех месяцев. За это время обновили внутренние инженерные коммуникации и сантехника, провели полную замену электропроводки, розеток, освещения и электрического распределительного щитка. Также отштукатурили и покрасили потолки, выровняли и покрасили стены, сделали стяжку пола с заменой линолеума. Все работы были проведены за счет бюджета городского округа.

В библиотеке создана безбарьерная среда, есть специализированный санузел для людей с ограниченными возможностями и установлена индукционная петля для слабослышащих. Благодаря спонсорской поддержке было приобретено около 150 книг для читателей разных возрастов и закуплены стеллажи.

С открытием библиотеки поздравила депутат окружного от партии «Единая Россия» и главврач Солнечногорской больницы Лариса Борисова.

«Здание очень облагородилось: залы различных цветов в красивой гамме, они насыщенны разнообразными интерактивами. Здесь работают творческие люди, и это очень приятное событие», — отметила Лариса Борисова.

Юные читатели исполнили детскую песню «Есть по соседству библиотека» Татьяны Боковой, а ребята постарше презентовали проект «Солнечногорск читает». В 2026 году он посвящен «Миру муми-троллей» по книге Туве Янссон и включает творческие конкурсы, марафон по вязанию «Шарфа дружбы» и многое другое. Кроме того, сотрудники рассказали о кружках и сейчас готовятся проводить экскурсии для новых читателей.