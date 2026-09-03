Детскую библиотеку обновили в Ленинском округе

В Видном завершилась модернизация Центральной библиотеки и детского библиотечного пространства, расположенных в одном здании. Обновленные учреждения осмотрели глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков.

В ходе модернизации в библиотеке обновили интерьеры, установили современное оборудование и создали комфортные зоны для чтения, творчества и проведения образовательных мероприятий.

«Обновление библиотек — это важный шаг в развитии культурной среды. Современные пространства, оснащенные по последнему слову техники, становятся точками притяжения для жителей всех возрастов. Важно, что детская библиотека получила статус модельной — это значит, что у детей есть все условия для развития, творчества и интересного досуга. Будем и дальше поддерживать такие проекты, чтобы культура была доступной, современной и вдохновляющей», — отметил депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков.

Детская библиотека получила статус модельной благодаря победе в конкурсном отборе федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Благодаря грантовой поддержке здесь полностью обновили пространство, закупили оборудование и организовали зоны для чтения, игр, творчества и развивающих занятий.

Кроме того, в 2026 году Централизованная библиотечная система Ленинского округа реализует пилотный проект «Бери-читай». Его цель — сделать библиотечные услуги более доступными для жителей. Проект уже получил высокую оценку Министерства культуры и туризма Московской области.

Сегодня культурная сфера Ленинского округа объединяет две детские школы искусств, где занимаются 2714 воспитанников, четыре культурно-досуговых учреждения и Централизованную библиотечную систему, включающую 15 филиалов.