Детскому дому в Донецке передали пассажирский автобус из Балашихи
Глава округа совместно с Общественной палатой отправили «Газель» для детей социального центра Донецка. Вместе с машиной ребятам отправили развивающие подарки.
Новую 18-местную «Газель» мотоклуб «Ночные волки» попросил у главы городского округа Балашиха, чтобы передать детям из социального центра в Донецке. Там живут дети, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Отсюда их распределяют в интернаты, детские дома и ищут родственников.
«Совместно с нашими волонтерами, общественной палатой Балашихи, спонсорами, мы оказываем большую помощь для ребят, находящихся в зоне СВО. Огромная благодарность нашим предприятиям, тем, кто в городе занимает активную позицию и, по мере возможностей, помогает. Сегодня у нас еще одно благое дело», — сказал глава округа.
Вместе с машиной детям передадут спортинвентарь, канцтовары, развивающие игры и воздушные шарики.
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