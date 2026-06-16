Детской музыкальной школе в Красногорске подарили новые пианино

Красногорская детская музыкальная школа имени Алексея Аркадьевича Наседкина присоединилась к государственной программе «Культура и туризм Подмосковья». В рамках этой инициативы школа получила 18 новых музыкальных инструментов.

Директор школы Ирина Рыбакова рассказала, что в учреждение поступили современные пианино «Композитор» и «Михаил Глинка», произведенные в Санкт-Петербурге. Эти инструменты создаются по образцу знаменитых немецких пианино и роялей Bechstein и отличаются высоким качеством звучания.

Поставка новых инструментов состоялась 26 мая. После доставки все пианино прошли профессиональную настройку и уже готовы к использованию. Новые инструменты установлены в обоих отделениях школы — на улице Вокзальной в Красногорске и в Павшинской пойме на улице имени Зверева.

Сейчас в школе продолжаются индивидуальные занятия, и некоторые ученики уже успели оценить звучание новых инструментов. Для большинства воспитанников приятный сюрприз ждет в сентябре, когда они вернутся с летних каникул и увидят обновленные классы.