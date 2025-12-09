Детское отделение Немчиновской врачебной амбулатории открыли в Одинцове

В Одинцове открылось детское отделение Немчиновской врачебной амбулатории. Оно рассчитано на 62 приема в день и позволит значительно улучшить доступность медпомощи для детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что в новом отделении маленькие жители смогут получать квалифицированную медпомощь, проходить первый этап диспансеризации и вакцинацию, а также ждать приема в комфортных зонах, где предусмотрены игровые пространства. Он подчеркнул, что открытие отделения сделает медицинские услуги ближе и удобнее для семей округа.

Сейчас в амбулатории работают врачи-педиатры. В ближайшее время к приему присоединятся ЛОР-врач и офтальмолог. В отделении также открыты кабинеты для вакцинации, забора крови, УЗИ и ЭКГ.