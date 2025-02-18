Детско-юношеский фестиваль по следж-хоккею прошел в Чехове

Соревнования под названием «Единство-Гранит» собрали в спорткомплексе «Ледовый дворец» команды со всей России. Этот паралимпийский вид спорта мотивирует ребят с ограниченными возможностями преодолевать себя и добиваться высоких результатов.
На торжественном открытии турнира выступили известные артисты и певцы, которые зарядили всех праздничным настроением и позитивом. Начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации Чехова Елена Калуцкая поблагодарила организаторов и родителей юных спортсменов, выразив им огромное уважение. «Вы все — настоящие герои!» — сказала она.
Традиционно на такие турниры приглашают самые сильные команды по следж-хоккею в России. В этот раз в географии участников были представлены клубы из Чехова, Чебоксар, Луганска, Тамбова и Мичуринска.
Как всегда, на льду царила атмосфера праздника хоккея. Этим спортсменам позволяет справляться с трудностями сила духа и характера. Тем более, что буквально после каждого матча у них остается море впечатлений от хоккейных баталий.
Организаторы отмечают, что подобные соревнования необходимы, поскольку сильные духом юноши и девушки здесь могут реализовать свои лучшие качества.
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