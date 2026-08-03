Детский заезд на самокатах пройдет в Раменском округе 17 августа

Центр культурного развития «Гармония» в поселке Дубовая Роща анонсировал масштабное событие для юных спортсменов. Яркий марафон состоится в 18:00.

Желающим необходимо будет предварительно зарегистрироваться. К участию допустят только при наличии исправного самоката, а также обязательного защитного снаряжения — шлема, наколенников и налокотников. Применение электрических моделей самокатов во время марафона исключено.

«Такой марафон будет проходить впервые. Думаем, это получится весело. Дети стартуют от школы № 22, которая находится рядом с нашим центром. Для безопасности часть дороги перекроют. У нас будет четыре старта для разных возрастных категорий: от пяти до 16 лет», — объяснила культурный организатор центра «Гармония» Ирина Меньшикова.

Помимо скоростных заездов, программа будет включать дополнительные соревновательные дисциплины. В основном состязании первенство достанется тому, кто преодолеет дистанцию быстрее соперников в своей группе. Кроме того, учредили специальные призы за волю к победе, лучший костюм, самый юный возраст, опыт и другие достижения.

Желающие смогут проверить свою ловкость на полосе препятствий после пересечения финишной черты. Участие в конкурсе бесплатное.