Детский забег кросс-полумарафона пройдет в Одинцове 18 апреля

Бесплатный детский забег в рамках кросс‑полумарафона «Одинцово‑2026» проведут в парке Ларисы Лазутиной. Мероприятие станет возможностью для юных спортсменов проявить себя и сделать первые шаги в большом спорте.

Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 500 метров. Забег подарит детям дух соревнования и возможность почувствовать себя настоящими атлетами.

Всех желающих приглашают присоединиться к спортивному событию. Участие в забеге бесплатное — организаторы стремятся сделать спорт доступным для всех и привить подрастающему поколению любовь к активному образу жизни.

Чтобы присоединиться к мероприятию, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте по ссылке. Необходимо создать отдельный личный кабинет для ребенка на платформе регистрации, указать индивидуальную электронную почту. Если в семье несколько юных спортсменов планируют принять участие, нужно заранее подготовить разные e‑mail‑адреса.