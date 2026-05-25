Детский вокальный конкурс прошел в Воскресенске
23 мая в Детской музыкальной школе № 2 Воскресенской детской школы искусств прошел I Открытый фестиваль-конкурс вокального творчества «Голоса весны». В состязании приняли участие 160 солистов и участников творческих коллективов из городских округов Воскресенск и Коломна.
Конкурсанты разных возрастных групп соревновались в номинациях: академический, народный и эстрадный вокал.
Конкурсные выступления оценивало высокопрофессиональное жюри под председательством Елены Зотовой — руководителя Детской музыкальной школы № 2, руководителя народного коллектива «Вокальная студия „Гармония“» ДК «Гармония» МУ «Культурно-досуговый центр», победителя общероссийского конкурса «Лучший преподаватель школы искусств», обладателя именной премии губернатора Московской области, лауреата и обладателя Гран-при международных и всероссийских вокальных конкурсов.
Все участники фестиваля-конкурса были награждены дипломами. Лауреаты получили кубки, дипломанты — медали, а каждый номинант — сладкий приз от спонсоров.
Единогласным решением жюри Гран-при фестиваля-конкурса удостоены:
- вокально-хоровой ансамбль «Подмосковье» (руководитель Елена Зотова) ДМШ № 2 МУДО «ВДШИ»;
- Алиса Селиванова (преподаватель Ирина Евсеева) ДМШ № 2 МУДО «ВДШИ»;
- вокальная группа «Вертикаль», дуэт: Анастасия Левина и Арина Федорова (руководитель Татьяна Чернецова) ДК «Юбилейный» МУ «Центр развития культуры».
Специальными призами жюри и подарками от спонсора отмечены:
- Анатолий Комков (преподаватель Александра Копейкина) ДМШ № 2 МУДО «ВДШИ»;
- Татьяна Пашарина, народный коллектив «Театр песни „Остров“» (руководитель Елена Бондарева) ДК «Цементник» МУ «Центр развития культуры»;
- Лилия Дунаева (преподаватель Ирина Евсеева) ДМШ № 2 МУДО «ВДШИ»;
- вокальный ансамбль «Поющие сердца» (руководитель Ольга Иванова) ДК села Ашитково, МУ «КДЦ».