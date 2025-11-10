Детский творческий фестиваль прошел в Можайске

Масштабное мероприятие показало, насколько богат и разнообразен творческий потенциал юных жителей муниципалитета. Фестиваль объединил коллективы из разных уголков округа: Можайска, деревень Клементьево, Горетово и Синичино, поселков Гидроузел, Спутник, Уваровка, Химик, Цветковский, сел Поречье и Семеновское.

Артисты выступали в инструментальной, вокальной и хореографической номинациях. На сцене сменяли друг друга фольклорные ансамбли, изящный балет, зажигательные народные и современные танцы, звучали эстрадные и рок-композиции, классические музыкальные произведения.

Особенным стало выступление сводного оркестра народных инструментов. Впервые на одной сцене объединились музыканты из поселений Спутник, Гидроузел, Клементьево и города Можайска, которые исполнили народную композицию.

В выставочном зале Можайского КДЦ развернулась красочная экспозиция работ, представленных в номинациях рисунок и прикладное творчество, где каждый мог оценить фантазию и мастерство юных художников.