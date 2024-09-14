Детский турнир по шапочным боям прошел в Лосино-Петровском

Местное отделение партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский совместно с молодогвардейцами провели мероприятие для детей «Шапочные бои». Это событие прошло в рамках регионального партийного проекта «Старший брат» и собрало более двадцати участников.

Исторически шапочные бои на Руси были не только развлечением, но и своеобразной подготовкой к будущим кулачным поединкам. Участники, надев шапки и рукавицы, старались сорвать головные уборы соперников, не прибегая к ударам руками или ногами. Рукавицы снижали риск получения травм, делая игру безопасной и увлекательной.

Участники поделились на пары и провели бои до трех побед. В соревновании также приняли участие активисты «Молодая гвардия единой России», поддерживая и вдохновляя молодое поколение на спортивные достижения. По завершение турнира каждый участник получил сладкий подарок.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин отметил, что благодаря таким мероприятиям дети имеют возможность весело провести время и развить в себе командный дух и уважение к своим соперникам.

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