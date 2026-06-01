Детский турнир по плаванию прошел в Подольске

В универсальном спортивном центре «Юность» состоялись соревнования по плаванию «Здравствуй, лето!». Турнир приурочили к Международному дню защиты детей и собрал 280 юных спортсменов.

В бассейне центра «Юность» прошли заплывы на дистанции 50 метров вольным стилем. В соревнованиях участвовали воспитанники секции плавания разных возрастов. Организаторы отметили высокий интерес к турниру и плотную конкуренцию на дорожках.

Состязания разделили на несколько возрастных групп, где участники боролись за медали и грамоты. В категории 2016–2017 годов рождения среди девочек победила Юлия Хорева, второе место заняла Елизавета Кадышева, третье — Анастасия Астапова. Среди мальчиков лучшим стал Роман Сысоев, серебро взял Егор Сахаров, бронзу — Мирон Попков.

В группе 2014–2015 годов рождения среди девочек первое место заняла Аделина Коновалова, второе — Варвара Саможенова, третье — Юлия Редька. У мальчиков золото получил Михаил Серебряков, серебро — Роман Ивахин, бронзу — Владислав Ванин. В категории 2012–2013 годов рождения победу среди девочек одержала Полина Купина, среди мальчиков — Тимофей Подгузов.

В возрастной группе 2010–2011 годов рождения лучшими стали Татьяна Горбачева и Артем Сугробов. В старшей категории 2008–2009 годов рождения первое место заняли Олеся Соколова и Арсений Клементьев.

Победителей и призеров наградили медалями и грамотами. Участники получили поддержку тренеров и болельщиков, которые следили за заплывами на трибунах.

«Для ребят это важный опыт соревнований и возможность проверить свои силы в честной борьбе», — отметили организаторы турнира.