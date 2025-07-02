Детский турнир по мини-футболу прошел в Химках

В поселке Лунево городского округа Химки прошел турнир по мини-футболу для воспитанников местной спортивной школы. Шесть команд соревновались между собой, представляя по жребию разные области: Московскую, Владимирскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую и Новосибирскую.

Соревнования проходили по круговой системе. Полуфинальные и финальный матчи стали кульминацией турнира, собрав немало зрителей. Юные спортсмены продемонстрировали уверенную игру и слаженную командную работу, отрабатывая навыки, полученные на тренировках.

«Приятно видеть, что наши ребята активно участвуют в спортивных мероприятиях. Это отличная возможность проявить себя, получить игровой опыт, укрепить командный дух и просто здорово провести время», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Победителей и призеров турнира поздравил муниципальный депутат Глеб Демченко.

«От всей души хочу поздравить не только победителей и призеров футбольного мини-турнира, но и участников. Ваша воля к победе, желание быть первыми заслуживает отдельного внимания. Никогда не останавливайтесь на достигнутом!» — сказал он.

Первое место заняла команда «Тульская область», второе место досталось ребятам из «Владимирской области», а почетное третье — юным футболистам из команды «Новосибирская область».

Напомним, что мероприятие прошло в рамках проекта «Лето в Подмосковье», который стартовал 1 июня. Всего за летний сезон в регионе запланировали более двух тысяч спортивных и культурных мероприятий.