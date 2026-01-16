Сегодня 10:25 Детский турнир по футболу с участием команды из ЛНР прошел в Домодедове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Домодедово Подмосковье

На поле стадиона «Авангард» встретились местные коллективы и юные футболисты команды «Голеадор» из Краснодона Луганской области. Для гостей эти соревнования стали первым выездным турниром и возможностью сыграть в современном манеже.

Матчи были интересными, напряженными и, главное, веселыми. Игры прошли в формате полуфиналов и финала, в них участвовали ребята 2017–2018 годов рождения. По итогам турнира все футболисты получили памятные подарки и награды.

Организацию турнира высоко оценил тренер краснодонской команды Назар Изварин. «Впечатления самые замечательные. Мы провели наш первый крупный выездной турнир. Огромное спасибо руководству ФК „Домодедово“, всей академии, департаменту культуры и спорта. Дети получили колоссальное удовольствие и колоссальный опыт», — сказал Назар Изварин.

Дополнительным подарком для юных спортсменов стала культурная программа: накануне матчей ребята побывали на рождественском концерте, познакомились с достопримечательностями города, а также посетили каток и парк «Елочки».