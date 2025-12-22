Детский турнир по баскетболу прошел в Шатуре

Участниками турнира стали две команды спортивно-культурного центра и команда лицея Шатуры. Игроки команды центра 2011 года сыграли с лицеистами со счетом 42:36 в пользу последних.

«Это очень техничный вид спорта, и, как правило, в него идут ребята, которые могут достичь успехов и в школьной программе, потому что здесь присутствует и математика, и скорость мышления, и спортивный азарт, и это все должны ребята сочетать», — сообщил тренер по баскетболу СКЦ «Рошаль» Игорь Грудинин.

В финале встретились старшая команда СКЦ и лицея Шатуры. Рошальцы вырвали победу со счетом 55:46.

Победителю вручили кубок соревнований. Призеры получили медали.

Отметим, что баскетбол зародился 134 года назад. Самый первый турнир состоялся 21 декабря 1891 года.