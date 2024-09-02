Детский Центр цифрового образования начал работу в Химках

Инновационный Центр цифрового образования детей «IT-куб» открыли на базе школы «Лидер» городского округа Химки. Здесь бесплатно будут обучать информационным технологиям.

Образовательное пространство заняло весь третий этаж школы «Лидер». Здесь оборудовали шесть лабораторий, проектную и лекционную аудитории, а также сделали шахматную зону. Школьников научат создавать мобильные приложения для смартфонов, проектировать виртуальную и дополненную реальности, программировать роботов и работать с большими данными.

«Перед новым учебным годом мы очень постарались подготовить пространство для будущих специалистов в IT-сфере. Я желаю, чтобы у каждого получилось освоить новые знания и создать уникальные проекты», — отметила директор школы «Лидер» Юлия Болотова.

Обучение в «IT-кубах» будет бесплатным. Площадка рассчитана на 400 учеников. Заниматься здесь смогут дети всего округа, включая ребят с ограниченными возможностями здоровья.

«В 11 классе перед каждым старшеклассником стоит выбор, какую освоить профессию, чтобы она приносила удовольствие. Специально для этого в школах открывают классы дополнительного образования. Для нас главное, чтобы каждому ученику было интересно получать новые навыки и адаптировать их к будущей работе», — сказала депутат Государственной думы Российской Федерации Ирина Роднина.

Записаться можно через портал Госуслуги или обратившись в учебное заведение.

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