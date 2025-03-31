Детский телефон доверия в Подмосковье запустил акцию психологической помощи

Министерство социального развития Московской области объявило о запуске онлайн-акции «Марафон доверия 2025» от Детского телефона доверия Подмосковья. Цель акции — напомнить ребятам и их родителям, что в случае необходимости можно получить экстренную психологическую помощь, позвонив по номеру 8 (800) 200-01-22 или набрав короткий номер 124 с мобильных телефонов.

Акция приурочена к Международному дню детского телефона доверия. Ее организует Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при поддержке Министерства социального развития Подмосковья и Центра инноваций социальной сферы. Мероприятие пройдет с 1 по 30 апреля.

Чтобы участвовать в марафоне и поддержать Московскую область, нужно зайти на страницу Центра в «ВКонтакте» и поделиться информацией с близкими. Лидеров среди регионов определят до 17 мая 2025 года.

Напомним, Детский телефон доверия работает в Подмосковье с 2010 года. В этом году появилась горячая линия с коротким номером 124 для мобильных телефонов. Служба работает круглосуточно, а все звонки бесплатны и анонимны. Каждый день психологи принимают более 180 обращений от детей и родителей. Всего за год на телефон поступает около 60 тысяч звонков.

Дети часто обращаются с личными проблемами, такими как одиночество, страх или трудности в школе. Также много звонков по вопросам социальной адаптации, проблем с учителями и одноклассниками, а также семейных конфликтов.