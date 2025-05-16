Детский телефон доверия в Подмосковье принял 22 тысячи звонков с января

Бесплатная горячая линия психологической поддержки детей и родителей работает в Подмосковье по номеру 124. С начала года операторы приняли более 22 тысяч обращений.

Операторы оказывают помощь детям, подросткам и их родителям, напомнили в Минсоцразвития Подмосковья. Нуждающиеся могут получить моральную поддержку и психологическую консультацию.

«Психологи работают круглосуточно, без выходных и праздников. На линии дежурят 14 консультантов, готовых поддержать в сложной ситуации», — рассказал глава министерства Андрей Кирюхин.

Специалисты помогают справиться с семейными конфликтами, возрастными кризисами, трудностями в социальной адаптации и других ситуациях. Консультации предоставляют анонимно.

В ведомстве добавили, что звонки на Всероссийский детский телефон доверия возможны по номерам 8 800 2000 122 и 124.