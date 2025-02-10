Детский технопарк «Кванториум» в Балашихе отметил 5-летие

Праздник в стиле «Гарри Поттера» собрал почетных гостей в детском технопарке «Кванториум». Среди них были начальник управления по образованию администрации Балашихи Александра Зубова, заместитель председателя Совета депутатов Александр Евсюткин, депутат горсовета Александр Денежкин, а также бывшие выпускники и ученики технопарка.

Для гостей организовали увлекательную экскурсию по четырем направлениям квантов. Так, в первом из них, наноквантуме, участников ждал захватывающий световое шоу с катушкой Тесла, а также демонстрация того, как «вау-эффекты» могут обогатить изучение наук.

Во втором квантуме, биоквантуме, были представлены биоинженерные технологии и уникальное устройство «Плодовое пианино». Гости получили возможность бросить «кубики пожеланий» со светоэффектом в воду, добавляя элемент игры в процесс.

Третий квантум, промробоквантум, позволил участникам управлять роботами и LEGO-моделями, а также познакомиться с концепцией беспилотного транспорта.

В IT-квантуме продемонстрировали проекты виртуальной реальности, которые вызвали живой интерес у зрителей.

«В этом году наше учреждение вошло в сотню лучших кванториумов страны благодаря поддержке большой группы социальных партнеров. Это дает возможность каждому ребёнку раскрыть свои таланты в выбранном направлении», — отметила начальник управления по образованию администрации городского округа Балашиха Александра Зубова.

Напомним, детский технопарк «Кванториум» создан в рамках национального проекта «Образование» и федерального проекта «Успех для каждого ребенка». Он расположен на улице Андрея Белого, 6а, в микрорайоне Железнодорожный и предлагает занятия для около 2,4 тысячи детей в возрасте от пяти до 18 лет по 20 направлениям, включая математику, технический английский язык, квантошахматы, схемотехнику и 3D-моделирование.

Торжественная часть мероприятия завершилась вручением почетных грамот педагогам.