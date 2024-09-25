Детский театр в Дмитрове станет участником областного конкурса

Детский театр «Колесо» из Дмитрова проверит свои силы в юбилейном сезоне молодежного проекта «Театральный поединок». Для ребят уже провели индивидуальный мастер-класс.

На осенний этап пятого сезона приехали 16 коллективов из 15 городов и городских округов Московской области. Конкурс состоит из 15 поединков в формате театральной игры.

Проект «Театральный поединок» включает и образовательную программу. В ее рамках педагоги проекта и тренеры по актерской импровизации приезжают в города-участники и проводят индивидуальные мастер-классы.

Для воспитанников детского театра-студии «Колесо» мастер-класс провела актриса театра и кино, тренер по актерской импровизации Ольга Авилова.

Что касается конкурсной программы, то заключительная игра пройдет в Дмитрове 8 октября, а финал проекта состоится 30 ноября на большой сцене Московского Губернского театра. После проведут церемонию награждения и гала-концерт.

Отметим, что театр-студия «Колесо» начал свой путь в проекте «Театральный поединок» в 2020 году. Команда победила в конкурсе в 2022 и 2023 году.

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