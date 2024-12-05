Детский театр из Дмитрова принял участие во всероссийском конкурсе искусств

Детский театр-студия «Колесо» из Дмитровского округа стал участником XI Всероссийского конкурса театрального искусства «ТриумF», который прошел в Санкт-Петербурге. Особое признание на конкурсе получил юный актер старшей группы театра Денис Чекрыгин.

За исполнение главной роли в спектакле «Робин Гуд» он был награжден персональной стипендией культурного фонда «Алые паруса». Стипендия, размер которой составляет пять тысяч рублей ежемесячно в течение года, стала заслуженной наградой за талант и трудолюбие юного артиста.

Временно исполняющий обязанности главы Дмитровского округа Иван Курданин подчеркнул, что ребята достойно представляют округ на самых престижных сценах страны. Это подтверждает высокий уровень развития театрального искусства в нашем регионе.

Денис Чекрыгин, которому сейчас 12 лет, начал заниматься в театре-студии «Колесо» в возрасте семи лет. Весной этого года он успешно дебютировал в роли Робин Гуда в одноименном спектакле под руководством режиссера Екатерины Секач. Помимо участия в постановках театра, Денис активно выступает на различных городских мероприятиях, демонстрируя свой яркий талант и любовь к искусству.

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