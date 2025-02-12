Детский театр из Дмитрова победил на международном фестивале

Юные артисты дмитровского детского театра-студии «Колесо» вернулись с двух престижных театральных форумов: международного фестиваля-конкурса «Твой звездный час» и всероссийской творческой лаборатории «Пока горит свеча», которые прошли в подмосковном пансионате «Заря». Вместе с 24 театральными коллективами Подмосковья они соревновались в пяти номинациях.

Александр Губин получил диплом за «Лучшую мужскую роль второго плана» — роль Отца Тука в спектакле «Робин Гуд», Ксения Виноградова — обладательница диплома за «Создание яркого характерного образа» Царь-Девицы, Мария Байдук стала лауреатом I степени в номинации «Художественное слово», Денис Чекрыгин — лауреат III степени в той же номинации.

Триумфально выступили и спектакли театра. «Конек-Горбунок» стал лауреатом I степени в категории 8–12 лет, «Робин Гуд» — лауреат II степени в возрастной категории 13–17 лет и звание «Лучший спектакль» по версии детского жюри.

«Юные артисты театра-студии „Колесо“ всегда достойно представляют наш округ на фестивалях и конкурсах различного уровня. И в этот раз они заняли призовые места — так держать!» — сообщила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.