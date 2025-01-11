Детский театр балета представит сказку «Девочка со спичками» в Коломне 12 января

На сцене ДК «Тепловозостроитель» Коломенский детский театр балета «Арабеск» 12 января покажет зрителям проникновенную рождественскую сказку «Девочка со спичками». Постановка, основанная на знаменитом произведении Ганса Христиана Андерсена, обретет новую жизнь благодаря изящному мастерству юных балерин.

Хореограф спектакля Рима Логачева сумела подчеркнуть самые трогательные и нежные моменты истории, передав их через язык танца. Постановка наполнена атмосферой Рождества, его волшебством и ожиданием чуда. Несмотря на грустные нотки сюжета, сказка вдохновляет зрителей размышлять о доброте, свете и истинных ценностях.

«Ганс Христиан Андерсен — это автор, чьи произведения с детства трогают сердца. „Девочка со спичками“ — первая сказка, которую я услышала от своей бабушки. Она всегда напоминала мне о духе Рождества», — поделилась воспоминаниями Рима Витаутовна.

Музыкальное сопровождение спектакля, пропитанное рождественскими мотивами, и костюмы, созданные специально для постановки, помогут зрителям погрузиться в эпоху великого сказочника.

Начало представления в 18:00. Возрастное ограничение: 6+.