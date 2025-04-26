Детский спектакль о Великой Отечественной войне поставили в Дубне

В Дубне запустили социальный проект для воспитанников детских садов «Солнце для нас!». Студия праздников «Веселая мельница» поставила интерактивный спектакль о Великой Отечественной войне.

С помощью спектакля с детьми обсуждают сложную тему Великой Отечественной войны.

«Наша цель — это память, потому что поколение ветеранов уходит, и мы боимся, что снижается важность этого события. Хочется, чтобы дети росли в осознании того подвига, который совершил наш народ», — отметила Наталья Мельник, руководитель студии.

При создании ориентировались на детей от 4 до 8 лет. Эта возрастная группа еще не до конца осознает тяготы тех лет. Воспитанникам в доступной форме рассказывают о начале войны, обстановке на фронте и в тылу, роде войск, которые участвовали в сражениях. Все декорации были сделаны вручную, чтобы передать дух времени.

«Мне в спектакле все понравилось. Наши близкие и родственники защищали нашу страну», — поделился впечатлениями воспитанник детского сада «Мечта» Тихомир Сазонов.

Старший воспитатель Галина Лялева отметила, что детям доступно рассказали о том времени. В дошкольных учреждениях всегда проводятся подобные мероприятия — конкурсы, концерты и возложение цветов к памятникам.

Спектакль «Солнце для нас!» будут показывать и после Дня Победы. Выступления представят в других городах.