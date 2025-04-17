Детский спектакль «Малютка» показали в Ногинске в преддверии Дня Победы

Спектакль «Малютка», основанный на реальных событиях, показали в Богородском округе. Его подготовили ребята из театральной студии «Карнавал» при Глуховской школе-интернате № 2.

Постановку показывали с 2015 года. Менялись актерские составы, добавлялись новые герои, но история оставалась неизменной.

Главная героиня — Ада Занегина, автор знаменитого письма, вдохновившего детей со всего Советского Союза на помощь фронту в годы Великой Отечественной войны. Дети все свои денежные сбережения посылали на строительство танка. Он в итоге был создан. Получил название «Малютка» и участвовал в боях за освобождение Сталинграда.

Режиссер детского образцового театра «Карнавал» Сергей Стариков поделился, что подготовка к спектаклю шла непросто. Для того, чтобы помочь юным актерам прочувствовать своих героев, было просмотрено немало советских фильмов о войне, прочитана специальная литература. После чего шло совместное обсуждение увиденного и прочитанного. Погружение в материал дало свои плоды. На сцене состоялся искренний разговор со зрителем.

Поддержать ребят пришли председатель Совета депутатов Владимир Хватов и депутаты Богородского округа. Всех учащихся, в том числе и юных артистов, после спектакля ждали угощения и подарки от народных избранников.